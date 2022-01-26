Через проведення незаконних реставрацій фірму ексдепутата Тарпана посунули з чергового тендеру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Компанія "Укрспецпроект", афілійована із заочно заарештованим і розшукуваним Русланом Тарпаном, брала участь у тендері (108 млн грн - ред.) на закінчення реставрації Валіховського корпусу літери М міської інфекційної лікарні Одеси. Фірма демпінгувала в ціні, однак переможцем торгів обрали іншу компанію - “Олімп Буд Девелопмет”, повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.
Деталі
За інформацією місцевих ЗМІ, пропозицію “Укрспецпроекта” відхилили через неправдиву інформацію у документі про підтвердження аналогічного досвіду.
Зокрема, представники “Укрспецпроекту” надали документ про реставрацію будівлі на Приморському бульварі, 7 для фірми Руслана Тарпана “Реставратор — 1946”. Однак виявилося, що роботи проводилися без дозволу і цього досвіду компанії не врахували. Тому переможцем тендеру обрали іншого учасника.
Натомість “Укрспецпроект” звернувся до Антимонопольного комітету зі скаргою на результати торгів.
Раніше компанія у спосіб подання скарг до АМКУ вже блокувала ремонт “ковідної” лікарні в Одесі.
Нагадаємо
“Укрспецпроект” своїми скаргами заблокувала також тендер на ремонтно-реставраційні роботи Одеського художнього музею “Палац Потоцьких”, який входить в програму президента Володимира Зеленського — “Велике будівництво”.
Аналогічним чином компанія заблокувала тендер на реставрацію міської лікарні № 5.
При цьому сам Руслан Тарпан наразі заочно арештований судом через махінації на проекті “Глибоководний випуск”. Він вже як 4 роки ховається від українського правосуддя.
У прокуратурі зазначають — одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подала сторона захисту підозрюваного на міру запобіжного заходу, правоохоронці розпочнуть підготовку для екстрадиції ексбізнесмена з ОАЕ, де він, скоріш за все, проживає.
Низка кримінальних звинувачень, між тим, а також міжнародний розшук, поки не перешкоджають підозрюваному використовувати афілійовані компанії для зриву та блокування державних “ремонтних” закупівель.