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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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The New York Times

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Шахед-136

Через проведення незаконних реставрацій фірму ексдепутата Тарпана посунули з чергового тендеру

Через проведення незаконних реставрацій фірму ексдепутата Тарпана посунули з чергового тендеру

Київ • УНН

 • 13747 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Компанія "Укрспецпроект", афілійована із заочно заарештованим і розшукуваним Русланом Тарпаном, брала участь у тендері (108 млн грн - ред.) на закінчення реставрації Валіховського корпусу літери М міської інфекційної лікарні Одеси. Фірма демпінгувала в ціні, однак переможцем торгів обрали іншу компанію - “Олімп Буд Девелопмет”, повідомляє УНН з посиланням на Prozorro.

Деталі

За інформацією місцевих ЗМІ, пропозицію “Укрспецпроекта” відхилили через неправдиву інформацію у документі про підтвердження аналогічного досвіду.

Зокрема, представники “Укрспецпроекту” надали документ про реставрацію будівлі на Приморському бульварі, 7 для фірми Руслана Тарпана “Реставратор — 1946”. Однак виявилося, що роботи проводилися без дозволу і цього досвіду компанії не врахували. Тому переможцем тендеру обрали іншого учасника.

Натомість “Укрспецпроект” звернувся до Антимонопольного комітету зі скаргою на результати торгів.

Раніше компанія у спосіб подання скарг до АМКУ вже блокувала ремонт “ковідної” лікарні в Одесі.

Нагадаємо

“Укрспецпроект” своїми скаргами заблокувала також тендер на ремонтно-реставраційні роботи Одеського художнього музею “Палац Потоцьких”, який входить в програму президента Володимира Зеленського — “Велике будівництво”.

Аналогічним чином компанія заблокувала тендер на реставрацію міської лікарні № 5.

При цьому сам Руслан Тарпан наразі заочно арештований судом через махінації на проекті “Глибоководний випуск”. Він вже як 4 роки ховається від українського правосуддя.

У прокуратурі зазначають — одразу після розгляду апеляційної скарги, яку подала сторона захисту підозрюваного на міру запобіжного заходу, правоохоронці розпочнуть підготовку для екстрадиції ексбізнесмена з ОАЕ, де він, скоріш за все, проживає.

Низка кримінальних звинувачень, між тим, а також міжнародний розшук, поки не перешкоджають підозрюваному використовувати афілійовані компанії для зриву та блокування державних “ремонтних” закупівель.

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