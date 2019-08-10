По меньшей мере 57 человек погибли во время взрыва бензовоза в Танзании
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В результате взрыва автоцистерны с топливом в восточном городе в Танзании погибло по меньшей мере 57 человек. Об этом сообщает местная полиция, передаёт УНН со ссылкой на AP.
По информации местных СМИ, взрыв произошел в 200 километрах к западу от Дар-эс-Салама.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате ДТП в Танзании погибли 5 журналистов
Как сообщал УНН, ранее в турецком городе Измир взорвался нефтяной танкер. В результате взрыва один человек погиб, еще 16 получили ранения.