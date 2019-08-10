Щонайменше 57 людей загинули під час вибуху бензовозу в Танзанії

За інформацією місцевих ЗМІ, вибух стався за 200 кілометрів на захід від Дар-ес-Салама.

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Як повідомляв УНН, раніше в турецькому місті Ізмір вибухнув нафтовий танкер. В результаті вибуху одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.