Щонайменше 57 людей загинули під час вибуху бензовозу в Танзанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В результаті вибуху автоцистерни з пальним в східному місті в Танзанії загинуло щонайменше 57 осіб. Про це повідомляє місцева поліція, передає УНН з посиланням на AP.
За інформацією місцевих ЗМІ, вибух стався за 200 кілометрів на захід від Дар-ес-Салама.
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Як повідомляв УНН, раніше в турецькому місті Ізмір вибухнув нафтовий танкер. В результаті вибуху одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.