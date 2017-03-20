По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва в Багдаде

Сообщается, что взрыв был осуществлен ночью в торговом квартале на юго-западе города.

Ответственность за взрыв пока никто не взял.

Напомним, иракские правительственные войска взяли под контроль Железный мост, соединяющий восточный сектор Мосула с исторической частью города и сейчас правительственные силы контролируют три из пяти мостов города.