По меньшей мере 23 человека погибли в результате взрыва в Багдаде
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В результате взрыва заминированного автомобиля в Багдаде по меньшей мере 23 человека погибли и 45 получили ранения, передает УНН со ссылкой на Fox News.
Сообщается, что взрыв был осуществлен ночью в торговом квартале на юго-западе города.
Ответственность за взрыв пока никто не взял.
Напомним, иракские правительственные войска взяли под контроль Железный мост, соединяющий восточный сектор Мосула с исторической частью города и сейчас правительственные силы контролируют три из пяти мостов города.