Щонайменше 23 особи загинуло внаслідок вибуху в Багдаді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Внаслідок вибуху замінованого автомобіля в Багдаді щонайменше 23 особи загинуло та 45 отримали поранення, передає УНН з посиланням на Fox News.
Повідомляється, що вибух був здійснений вночі в торговельному кварталі на південному заході міста.
Відповідальністі за вибух поки що ніхто не взяв.
Нагадаємо, іракські урядові війська взяли під контроль Залізний міст, що сполучає східний сектор Мосулу із історичною частиною міста і наразі урядові сили контролюють три з п’яти мостів міста.