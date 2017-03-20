Щонайменше 23 особи загинуло внаслідок вибуху в Багдаді

Повідомляється, що вибух був здійснений вночі в торговельному кварталі на південному заході міста.

Відповідальністі за вибух поки що ніхто не взяв.

Нагадаємо, іракські урядові війська взяли під контроль Залізний міст, що сполучає східний сектор Мосулу із історичною частиною міста і наразі урядові сили контролюють три з п’яти мостів міста.