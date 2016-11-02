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15 марта, 19:03 • 115045 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166165 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137686 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130162 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112670 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105391 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101367 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения судна в Индонезии

По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения судна в Индонезии

Киев • УНН

 • 7906 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб, 34 пропали без вести после того, как у берегов индонезийского острова Батам перевернулось судно с 93 рабочими-мигрантами, которые плыли с Джохор-Бару в Малайзии в среду утром, передает УНН со ссылкой на Jakarta Post.

По меньшей мере 38 пассажиров удалось спасти, сообщили местные медики.

Один из спасенных сообщил, что после двух часов плавания лодка попала в шторм с сильным ливнем.

Поисково-спасательная команда начала операцию по поиску тех, кто мог выжить.

По данным полиции, начато расследование в отношении лиц, ответственных за аварию. Правоохранители подозревают, что лодка была перегружена и поездка была организована незаконно.

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