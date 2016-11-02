По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения судна в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб, 34 пропали без вести после того, как у берегов индонезийского острова Батам перевернулось судно с 93 рабочими-мигрантами, которые плыли с Джохор-Бару в Малайзии в среду утром, передает УНН со ссылкой на Jakarta Post.
По меньшей мере 38 пассажиров удалось спасти, сообщили местные медики.
Один из спасенных сообщил, что после двух часов плавания лодка попала в шторм с сильным ливнем.
Поисково-спасательная команда начала операцию по поиску тех, кто мог выжить.
По данным полиции, начато расследование в отношении лиц, ответственных за аварию. Правоохранители подозревают, что лодка была перегружена и поездка была организована незаконно.