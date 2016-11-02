По меньшей мере 21 человек погиб в результате крушения судна в Индонезии

По меньшей мере 38 пассажиров удалось спасти, сообщили местные медики.

Один из спасенных сообщил, что после двух часов плавания лодка попала в шторм с сильным ливнем.

Поисково-спасательная команда начала операцию по поиску тех, кто мог выжить.

По данным полиции, начато расследование в отношении лиц, ответственных за аварию. Правоохранители подозревают, что лодка была перегружена и поездка была организована незаконно.