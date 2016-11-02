Щонайменше 21 людина загинула внаслідок катастрофи судна в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Щонайменше 21 людина загинула, 34 зникли безвісти після того, як біля берегів індонезійського острова Батам перекинулося судно з 93 робітниками-мігрантами, які пливли з Джохор-Бару в Малайзії в середу вранці, передає УНН з посиланням на Jakarta Post.
Щонайменше 38 пасажирів вдалося врятувати, повідомили місцеві медики.
Один із врятованих повідомив, що після двох годин плавання човен потрапив у шторм з сильною зливою.
Пошуково-рятувальна команда почала операцію з пошуку тих, хто міг вижити.
За даними поліції, розпочато розслідування щодо осіб, відповідальних за аварію. Правоохоронці підозрюють, що човен був перевантажений і поїздка була організована незаконно.