По меньшей мере 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений в Йемене
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Более 100 человек погибли в результате вооруженных столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хусит в Йемене , передает УНН со ссылкой на AFP.
По сообщению источников, по меньшей мере 90 тел повстанцев были перевезены в больницу города Ходейда на побережье Красного моря.
Тела 19 военных были перевезены в больницу города Аден на берегу Аденского залива.
Напомним, военный конфликт в Йемене может спровоцировать самый большой по своим масштабам в современном мире голод .
Как сообщал УНН, по данным ООН, с начала эскалации конфликта в Йемене в марте 2015 года около 1,4 тыс детей были убиты и по меньшей мере 2140 получили ранения.