Щонайменше 100 осіб загинуло внаслідок збройних сутичок у Ємені
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Понад 100 людей загинули в результаті збройних зіткнень між урядовими військами і повстанцями-хусит в Ємені, передає УНН з посиланням на AFP.
За повідомленням джерел, щонайменше 90 тіл повстанців були перевезені в лікарню міста Ходейда на узбережжі Червоного моря.
Тіла 19 військових були перевезені в лікарню міста Аден на березі Аденської затоки.
Нагадаємо, військовий конфлікт в Ємені може спровокувати найбільший за своїми масштабами в сучасному світі голод.
Як повідомляв УНН, за даними ООН, з початку ескалації конфлікту в Ємені в березні 2015 року близько 1,4 тис дітей були вбиті і щонайменше 2140 отримали поранення.