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Щонайменше 100 осіб загинуло внаслідок збройних сутичок у Ємені

Щонайменше 100 осіб загинуло внаслідок збройних сутичок у Ємені

Київ • УНН

 • 10982 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Понад 100 людей загинули в результаті збройних зіткнень між урядовими військами і повстанцями-хусит в Ємені, передає УНН з посиланням на AFP.

За повідомленням джерел, щонайменше 90 тіл повстанців були перевезені в лікарню міста Ходейда на узбережжі Червоного моря.

Тіла 19 військових були перевезені в лікарню міста Аден на березі Аденської затоки.

Нагадаємо, військовий конфлікт в Ємені може спровокувати найбільший за своїми масштабами в сучасному світі голод.

Як повідомляв УНН, за даними ООН, з початку ескалації конфлікту в Ємені в березні 2015 року близько 1,4 тис дітей були вбиті і щонайменше 2140 отримали поранення.

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