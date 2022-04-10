По меньшей мере 1 222 мирных жителей в Киевской области погибли в результате агрессии рф - Венедиктова

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"На сегодняшнее утро у нас есть фактическая цифра, на сегодняшнее утро – 1 222 погибших только в Киевской области. Конечно, то, что мы видим на местах во всех регионах Украины, — это военные преступления, преступления против человечности, и мы делаем все, чтобы это зафиксировать", - сказала Венедиктова.

Детали

Генпрокуратура Украины также назвала удар на железнодорожном вокзале в Краматорске, в результате которого погибли 50 человек, военным преступлением.

По ее словам, у Украины есть доказательства того, что это была именно российская ракета.

Напомним

Российсике захватчики нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, более 50 человек погибли.

Глава ОВА указал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходила эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины.