Щонайменше 1 222 мирних жителів у Київській області загинули внаслідок агресії рф - Венедиктова

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"На сьогоднішній ранок у нас є фактична цифра, на сьогоднішній ранок - 1 222 загиблих тільки в Київській області. Звичайно, те, що ми бачимо на місцях у всіх регіонах України, — це військові злочини, злочини проти людяності, і ми робимо все, щоб це зафіксувати", - сказала Венедиктова.

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Генпрокуратура України також назвала удар на залізничному вокзалі в Краматорську, в результаті якого загинули 50 осіб, військовим злочином.

За її словами, в України є докази того, що це була саме російська ракета.

Нагадаємо

Російські загарбники завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, більше 50 людей загинули.

Глава ОВА вказав, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувалась евакуація жителів Донецької області в більш безпечні області України.