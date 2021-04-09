По "Мотор Сичи" нужно расследовать действия чиновников и договариваться с китайцами - Мамка

Нардеп добавил, что санкции не решают проблему, потому что китайские акционеры “Мотор Сичи” уже на пути взыскания с государства Украина ущерба на 3,6 млрд долларов за экспроприацию их инвестиций.

“Санкции не останавливают деятельность предприятия, а только частично накладывают определенные ограничения. По моему мнению, это просто открытый шлагбаум для другого государства, чтобы оно в международных инстанциях выиграло и вернуло себе деньги. А власть показала себя просто неспособной защитить инвестора... Кто мешал без санкций встретиться с инвесторами и принять на государственный счет возмещение средств, которые они вложили?”, — прокомментировал действия уполномоченных органов украинской власти Григорий Мамка.

По словам Григория Мамки, действия Украины по блокированию сотрудничества “Мотор Сич” с китайскими инвесторами и с китайским рынком в целом открыто подталкивают запорожское предприятие к сотрудничеству с ВПК страны-агрессора по старым схемам. При полном бездействии СБУ и прочих правоохранителей. “Подумаем, какую продукцию и для кого выпускает „Мотор Сич“? Говорят, максимум для РФ. — напоминает депутат о связях бывшего владельца завода Вячеслава Богуслаева, который так и не смог найти новые рынки сбыта для продукции завода. — Второй вопрос: если предприятие выпускает продукцию только для РФ и в настоящее время работает, то куда продукция идет? В связи с этим: где (уголовное) производство, где документирование, где задержания? Нету!”, — задает вопросы Григорий Мамка.

Нардеп отмечает, что применением санкций Украина подменяет работу следственных органов. “Уголовные производства есть, просто по ним никто не работает. Рекомендовал бы обратиться в СБУ, в производстве у которой (с 2017 года) есть все материалы. Пусть расследуют и ответят. Если такие санкции введены, то кажется, что правоохранительные органы не отрабатывают возложенные на них государством функции. Тогда давайте все забираем у СБУ и просто отдаем в СНБО. Распустим СБУ и будем санкции клепать”, — говорит об очевидных нарушениях законности Григорий Мамка, и отмечает, что правоохранительные органы Украины должны расследовать деятельность Богуслаева, а также всех государственных структур и их должностных лиц, причастных к блокированию инвестиций китайских компаний: “Я бы дал юридическую оценку произошедшему со стороны правоохранительной системы по „Мотор Сичи“. И после расследования всех материалов уголовных производств поставил бы точку без международных споров. Необходимо отвечать за свои действия”.

Как известно, после многих лет блокирования доступа китайских владельцев контрольного пакета акций к управлению “Мотор Сич”, Украина ввела санкции против них. Указом Зеленского предприятие фактически, национализировано — акции и имущество арестованы, переданы государственному агентству АРМА. Китайские инвесторы инициировали международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины свои потери в размере 3,6 млрд долларов, причем исковая сумма постоянно растет. МИД КНР обратился к украинской власти с требованием должным образом защитить интересы китайских инвесторов.