По "Мотор Сичи" нужно расследовать действия чиновников и договариваться с китайцами - Мамка

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 42504 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 120124 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 175628 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 178255 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 262165 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 304115 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 155650 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142729 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 260982 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126220 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 179439 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 161577 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 197118 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 78811 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 165571 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 304119 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 260985 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 417228 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 383435 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 367065 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 27938 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 165587 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 197133 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 179450 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 262180 просмотра
Актуальное
По "Мотор Сичи" нужно расследовать действия чиновников и договариваться с китайцами - Мамка

По "Мотор Сичи" нужно расследовать действия чиновников и договариваться с китайцами - Мамка

Киев  •  УНН

 • 20393 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинские правоохранительные органы должны были дать правовую оценку действий всех причастных к ситуации с ПАО “Мотор Сич”, а чиновникам не следовало доводить дело до международного скандала и арбитража. С инвесторами надо договориваться, а если не удалось, то платить компенсацию. Об этом заявил в интервью Григорий Мамка, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Нардеп добавил, что санкции не решают проблему, потому что китайские акционеры “Мотор Сичи” уже на пути взыскания с государства Украина ущерба на 3,6 млрд долларов за экспроприацию их инвестиций.

“Санкции не останавливают деятельность предприятия, а только частично накладывают определенные ограничения. По моему мнению, это просто открытый шлагбаум для другого государства, чтобы оно в международных инстанциях выиграло и вернуло себе деньги. А власть показала себя просто неспособной защитить инвестора... Кто мешал без санкций встретиться с инвесторами и принять на государственный счет возмещение средств, которые они вложили?”, — прокомментировал действия уполномоченных органов украинской власти Григорий Мамка.

По словам Григория Мамки, действия Украины по блокированию сотрудничества “Мотор Сич” с китайскими инвесторами и с китайским рынком в целом открыто подталкивают запорожское предприятие к сотрудничеству с ВПК страны-агрессора по старым схемам. При полном бездействии СБУ и прочих правоохранителей. “Подумаем, какую продукцию и для кого выпускает „Мотор Сич“? Говорят, максимум для РФ. — напоминает депутат о связях бывшего владельца завода Вячеслава Богуслаева, который так и не смог найти новые рынки сбыта для продукции завода. — Второй вопрос: если предприятие выпускает продукцию только для РФ и в настоящее время работает, то куда продукция идет? В связи с этим: где (уголовное) производство, где документирование, где задержания? Нету!”, — задает вопросы Григорий Мамка.

Нардеп отмечает, что применением санкций Украина подменяет работу следственных органов. “Уголовные производства есть, просто по ним никто не работает. Рекомендовал бы обратиться в СБУ, в производстве у которой (с 2017 года) есть все материалы. Пусть расследуют и ответят. Если такие санкции введены, то кажется, что правоохранительные органы не отрабатывают возложенные на них государством функции. Тогда давайте все забираем у СБУ и просто отдаем в СНБО. Распустим СБУ и будем санкции клепать”, — говорит об очевидных нарушениях законности Григорий Мамка, и отмечает, что правоохранительные органы Украины должны расследовать деятельность Богуслаева, а также всех государственных структур и их должностных лиц, причастных к блокированию инвестиций китайских компаний: “Я бы дал юридическую оценку произошедшему со стороны правоохранительной системы по „Мотор Сичи“. И после расследования всех материалов уголовных производств поставил бы точку без международных споров. Необходимо отвечать за свои действия”.

Как известно, после многих лет блокирования доступа китайских владельцев контрольного пакета акций к управлению “Мотор Сич”, Украина ввела санкции против них. Указом Зеленского предприятие фактически, национализировано — акции и имущество арестованы, переданы государственному агентству АРМА. Китайские инвесторы инициировали международный арбитраж, чтобы взыскать с Украины свои потери в размере 3,6 млрд долларов, причем исковая сумма постоянно растет. МИД КНР обратился к украинской власти с требованием должным образом защитить интересы китайских инвесторов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы