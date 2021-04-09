Щодо "Мотор Січі" потрібно розслідувати дії чиновників і домовлятися з китайцями - Мамка

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Українські правоохоронні органи повинні були дати правову оцінку дій всіх причетних до ситуації з ПАТ “Мотор Січ”, а чиновникам не слід доводити справу до міжнародного скандалу і арбітражу. З інвесторами треба домовлятися, а якщо не вдалося, то платити компенсацію. Про це заявив в інтерв’ю Григорій Мамка, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Нардеп додав, що санкції не вирішують проблему, тому що китайські акціонери “Мотор Січі” вже на шляху стягнення з держави Україна збитків на 3,6 млрд доларів за експропріацію їхніх інвестицій.

“Санкції не зупиняють діяльність підприємства, а тільки частково накладають певні обмеження. На мою думку, це просто відкритий шлагбаум для іншої держави, щоб вона в міжнародних інстанціях виграло і повернуло собі гроші. А влада показала себе просто нездатною захистити інвестора... Хто заважав без санкцій зустрітися з інвесторами і прийняти на державний рахунок відшкодування коштів, які вони вклали?”, — прокоментував дії уповноважених органів української влади Григорій Мамка.

За словами Григорія Мамки, дії України щодо блокування співпраці “Мотор Січ” з китайськими інвесторами і з китайським ринком в цілому відкрито підштовхують запорізьке підприємство до співпраці з ВПК країни-агресора за старими схемами. При повній бездіяльності СБУ та інших правоохоронців. “Подумаємо, яку продукцію і для кого випускає „Мотор Січ“? Кажуть, максимум для РФ. — нагадує депутат про зв’язки колишнього власника заводу В’ячеслава Богуслаєва, який так і не зміг знайти нові ринки збуту для продукції заводу. — Друге питання: якщо підприємство випускає продукцію тільки для РФ і в даний час працює, то куди продукція йде? У зв’язку з цим: де (кримінальне) провадження, де документування, де затримання? Нема!”, — задає питання Григорій Мамка.

Нардеп зазначає, що застосуванням санкцій Україна підміняє роботу слідчих органів. “Кримінальні провадження є, просто по ним ніхто не працює. Рекомендував би звернутися в СБУ, у провадженні якої (з 2017 року) є всі матеріали. Нехай розслідують і дадуть відповідь. Якщо такі санкції введені, то здається, що правоохоронні органи не відпрацьовують покладені на них державою функції. Тоді давайте все забираємо у СБУ і просто віддаємо в РНБО. Розпустимо СБУ і будемо санкції клепати”, — говорить про очевидні порушення законності Григорій Мамка, і зазначає, що правоохоронні органи України повинні розслідувати діяльність Богуслаєва, а також усіх зацікавлених державних структур і їх посадових осіб, причетних до блокування інвестицій китайських компаній: “Я б дав юридичну оцінку події з боку правоохоронної системи щодо „Мотор Січі“. І після розслідування всіх матеріалів кримінальних проваджень поставив би крапку без міжнародних суперечок. Необхідно відповідати за свої дії”.

Як відомо, після багатьох років блокування доступу китайських власників контрольного пакета акцій до управління “Мотор Січ”, Україна ввела санкції проти них. Указом Зеленського підприємство фактично, націоналізовано — акції і майно заарештовані, передані державному агентству АРМА. Китайські інвестори ініціювали міжнародний арбітраж, щоб стягнути з України свої втрати у розмірі 3,6 млрд доларів, причому позовна сума постійно зростає. МЗС КНР звернулося до української влади з вимогою належним чином захистити інтереси китайських інвесторів.

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