Ежедневно в Украине фиксируют прирост COVID-19 на 7-11% - Степанов

"Это очень непростое решение (о продлении карантина - ред.). Мне было очень обидно, что более двух недель придется жить в таких условиях, но ситуация такова, что мы каждый день имеем прирост на 7-11% к прошлому дню. Это на фоне того что мы увеличиваем количество тестирований каждый день и также увеличивается количество людей, заболевших коронавирусной болезнью", - сказал Степанов.

По его словам, несмотря на то, что празднование Пасхи якобы в некоторых регионах страны прошло спокойно, некоторые нарушения этого карантина все же были зафиксированы.

"Поэтому мы, по нашим расчетам, можем видеть такие пики по заболеваемости по некоторым регионам .... Ближе к концу месяца мы будем мониторить ситуацию и будем рассматривать различные варианты по смягчению, в том числе после 11 числа", - добавил министр.

Напомним, в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 летальных.