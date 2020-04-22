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Щодня в Україні фіксують приріст COVID-19 на 7-11% - Степанов

Київ • УНН

 • 20779 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кожного дня в Україні фіксують приріст на 7-11% нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу до минулого дня. Про це повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН.

“Це дуже непросте рішення (про продовження карантину — ред.). Мені було дуже прикро, що понад два тижні доведеться жити в таких умовах, але ситуація така, що ми кожного дня маємо приріст на 7-11% до минулого дня. Це на тлі того що ми збільшуємо кількість тестувань кожного дня і також збільшується кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу”, — сказав Степанов.

З його слів, не зважаючи на те, що святкування Великодня нібито в деяких регіонах країни пройшло спокійно, деякі порушення цього карантину все ж були зафіксовані.

“Тому ми, за нашими розрахунками, можемо бачити такі піки щодо захворюваності по деяких регіонах.... Ближче до кінця місяця ми будемо моніторити ситуацію і будемо розглядати різні варіанти щодо пом’якшення, в тому числі після 11 числа”, — додав міністр.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 летальні.

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