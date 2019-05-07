Ежедневно примерно 380 человек умирают от укусов ядовитых змей - ВОЗ

По данным ВОЗ, ежегодно в мире 5,8 млн человек подвергаются укусам змей, половина из которых – ядовитые. От змеиного яда ежедневно умирают 220-380 человек – от 80 тысяч до 138 тысяч в год.

Основные жертвы змей - дети и фермеры из бедных сельских общин стран Азии и Африки, где медпункты, как правило, плохо оснащены.

Во многих странах либо вообще нет необходимых антитоксинов, либо они малоэффективны. Даже те, кто выжил после змеиного укуса, зачастую становятся инвалидами – им приходится ампутировать конечности.

Сегодня в ВОЗ обнародовали новую стратегию, которая должна помочь за 12 лет сократить вдвое смертность или масштабы инвалидности, связанные с укусами ядовитых змей. Она призвана повысить осведомленность о том, где встречаются ядовитые змеи, как они выглядят и какие нужно использовать противоядия, а также где их можно приобрести. В рамках этой стратегии ВОЗ также будет способствовать исследованиям в области улучшения методов диагностики и разработки новых более эффективных противоядий. Официально стратегия будет запущена 23 мая в Женеве представителями Коста-Рики и Нигерии.



Как сообщал УНН, из-за укусов змей в этом году пострадали пятеро украинцев