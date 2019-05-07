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7 марта, 08:52 • 127345 просмотра

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7 марта, 06:35 • 112682 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138499 просмотра

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Ежедневно примерно 380 человек умирают от укусов ядовитых змей - ВОЗ

Ежедневно примерно 380 человек умирают от укусов ядовитых змей - ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 19489 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Ежегодно 138 тысяч человек умирают от укусов змей. Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новую стратегию, призванную сократить это число. Ее главные элементы – доступность противоядий и разъяснение населению о подстерегающей их опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Новости ООН. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире 5,8 млн человек подвергаются укусам змей, половина из которых – ядовитые. От змеиного яда ежедневно умирают 220-380 человек – от 80 тысяч до 138 тысяч в год.

Основные жертвы змей - дети и фермеры из бедных сельских общин стран Азии и Африки, где медпункты, как правило, плохо оснащены.

Во многих странах либо вообще нет необходимых антитоксинов, либо они малоэффективны. Даже те, кто выжил после змеиного укуса, зачастую становятся инвалидами – им приходится ампутировать конечности.

Сегодня в ВОЗ обнародовали новую стратегию, которая должна помочь за 12 лет сократить вдвое смертность или масштабы инвалидности, связанные с укусами ядовитых змей. Она призвана повысить осведомленность о том, где встречаются ядовитые змеи, как они выглядят и какие нужно использовать противоядия, а также где их можно приобрести. В рамках этой стратегии ВОЗ также будет способствовать исследованиям в области улучшения методов диагностики и разработки новых более эффективных противоядий. Официально стратегия будет запущена 23 мая в Женеве представителями Коста-Рики и Нигерии.

Как сообщал УНН, из-за укусов змей в этом году пострадали пятеро украинцев

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