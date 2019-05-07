Щодня приблизно 380 чоловік вмирають від укусів отруйних змій - ВООЗ

По даними ВООЗ, щорічно в світі 5,8 млн людей піддаються укусам змій, половина з яких - отруйні. Від зміїної отрути щодня вмирають 220-380 чоловік - від 80 тисяч до 138 тисяч на рік.

Основні жертви змій - діти і фермери з бідних сільських громад країн Азії і Африки, де медпункти, як правило, погано оснащені.

У багатьох країнах або взагалі немає необхідних антитоксинів, або вони малоефективні. Навіть ті, хто вижив після зміїного укусу, найчастіше стають інвалідами - їм доводиться ампутувати кінцівки.

Сьогодні в ВООЗ оприлюднили нову стратегію, яка повинна допомогти за 12 років скоротити вдвічі смертність або масштаби інвалідності, пов'язані з укусами отруйних змій. Вона покликана підвищити обізнаність про те, де зустрічаються отруйні змії, як вони виглядають і які потрібно використовувати протиотрути, а також де їх можна придбати. В рамках цієї стратегії ВООЗ також буде сприяти дослідженням в області поліпшення методів діагностики і розробки нових більш ефективних протиотрут. Офіційно стратегія буде запущена 23 травня в Женеві представниками Коста-Ріки та Нігерії.



Як повідомляв УНН, через укуси змій в цьому році постраждали п'ятеро українців