Ежедневное количество новых Covid-случаев в Китае на этой неделе достигнет 3,7 миллионов

Детали

Число смертей от Covid-19 может достичь пика 25 000 в день через 10 дней, говорится в последнем прогнозе лондонской аналитической компании Airfinity.

К настоящему моменту, по оценкам, более полумиллиона человек могли умереть из-за Covid-инфекции в Китае с начала декабря. По оценкам Airfinity, к концу апреля их количество может возрасти до 1,7 миллионов.

Ожидается, что текущая волна будет продолжаться до марта или апреля. Однако делать прогнозы сложно, поскольку власти прекратили публикацию данных о коронавирусе.

Airfinity прогнозирует пик в начале марта, когда ежедневно будет регистрироваться 4,2 миллиона новых случаев заражения, при этом особенно пострадают сельские районы.

Эксперты особенно озабочены вспышкой в небольших городах и сельской местности накануне китайского Нового года.

Традиционно миллионы людей путешествуют по стране, чтобы посетить свои семьи на праздник, знаменующий собой начало нового года по китайскому календарю. В этом году китайский Новый год приходится на 22 января.

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