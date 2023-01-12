Ежедневное количество новых Covid-случаев в Китае на этой неделе достигнет 3,7 миллионов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Ежедневное количество случаев заболевания коронавирусом в Китае может достичь рекордного уровня в 3,7 миллиона в пятницу. Страна борется с массовой волной инфекций после окончания политики "нулевого Covid", пишет УНН.
Детали
Число смертей от Covid-19 может достичь пика 25 000 в день через 10 дней, говорится в последнем прогнозе лондонской аналитической компании Airfinity.
К настоящему моменту, по оценкам, более полумиллиона человек могли умереть из-за Covid-инфекции в Китае с начала декабря. По оценкам Airfinity, к концу апреля их количество может возрасти до 1,7 миллионов.
Ожидается, что текущая волна будет продолжаться до марта или апреля. Однако делать прогнозы сложно, поскольку власти прекратили публикацию данных о коронавирусе.
Airfinity прогнозирует пик в начале марта, когда ежедневно будет регистрироваться 4,2 миллиона новых случаев заражения, при этом особенно пострадают сельские районы.
Эксперты особенно озабочены вспышкой в небольших городах и сельской местности накануне китайского Нового года.
Традиционно миллионы людей путешествуют по стране, чтобы посетить свои семьи на праздник, знаменующий собой начало нового года по китайскому календарю. В этом году китайский Новый год приходится на 22 января.
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