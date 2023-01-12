Щоденна кількість нових Covid-випадків у Китаї цього тижня досягне 3,7 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Щоденна кількість випадків захворювання на коронавірус в Китаї може досягти рекордного рівня в 3,7 мільйона в п'ятницю. Країна бореться з масовою хвилею інфекцій після закінчення політики "нульового Covid", пише УНН.
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Кількість смертей від Covid-19 може досягти піку 25 000 на день через 10 днів, йдеться в останньому прогнозі лондонської аналітичної компанії Airfinity.
На цей момент, за оцінками, понад півмільйона людей могли померти через Covid-інфекцію у Китаї з початку грудня. За оцінками Airfinity, до кінця квітня їхня кількість може зрости до 1,7 мільйона.
Очікується, що поточна хвиля триватиме до березня чи квітня. Проте робити прогнози складно, оскільки влада припинила публікацію даних про коронавірус.
Airfinity прогнозує пік на початку березня, коли щодня реєструватиметься 4,2 мільйона нових випадків зараження, при цьому особливо постраждають сільські райони.
Експерти особливо стурбовані спалахом у невеликих містах та сільській місцевості напередодні китайського Нового року.
Традиційно мільйони людей подорожують країною, щоб відвідати свої сім'ї на свято, яке знаменує собою початок нового року за китайським календарем. Цього року китайський Новий рік припадає на 22 січня.
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