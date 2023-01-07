Китай заблокував акаунти критиків політики COVID у соціальних мережах

Деталі

Популярна платформа соціальних мереж Sina Weibo заявила, що вона усунула 12 854 порушення, включаючи напади на експертів, науковців та медичних працівників, і тимчасово чи назавжди заблокувала 1120 облікових записів.

Компанія «продовжить розширювати розслідування та очищення від усіх видів незаконного контенту, а також створювати гармонійне та доброзичливе середовище спільноти для більшості користувачів», — йдеться у заяві Sina Weibo, датованій четвергом.

Критика здебільшого була зосереджена на жорсткому дотриманні правил, у тому числі на безстрокових обмеженнях на поїздки, через які люди тижнями залишалися у своїх будинках, іноді залишаючись без належного харчування чи медичної допомоги. Гнів також був виражений вимогою про те, щоб будь-хто, у кого потенційно був позитивний результат тесту або контакт з такою людиною, поміщався для спостереження в польовий госпіталь, де зазвичай згадувалися переповненість, погане харчування та гігієна.

Соціальні та економічні витрати зрештою викликали рідкісні вуличні протести в Пекіні та інших містах, що, можливо, вплинуло на рішення партії швидко послабити найсуворіші заходи.

Згідно з останніми змінами, Китай також більше не висуватиме кримінальні звинувачення проти людей, які звинувачуються в порушенні правил прикордонного карантину, йдеться в повідомленні, опублікованому урядовими відомствами в суботу. У повідомленні йдеться, що особи, які перебувають наразі під вартою, будуть звільнені, а заарештовані активи повернуто. Коригування «були внесені після всебічного розгляду шкоди поведінки для суспільства та спрямовані на адаптацію до нових ситуацій у галузі профілактики та контролю епідемії», — йдеться у повідомленні газети China Daily.

Контекст

В даний час Китай стикається зі сплеском випадків захворювання та госпіталізацій у великих містах. У той час як міжнародні рейси, як і раніше, скорочуються, влада заявляє, що вона очікує, що внутрішні залізничні та повітряні перевезення подвояться порівняно з аналогічним періодом минулого року, внаслідок чого загальні цифри наблизиться до показників святкового періоду 2019 року до початку пандемії.

Міністерство транспорту в п'ятницю закликало мандрівників скоротити поїздки та збори, особливо якщо в них беруть участь люди похилого віку, вагітні жінки, маленькі діти та люди із супутніми захворюваннями. Людей, які користуються громадським транспортом, також закликають носити маски та приділяти особливу увагу своєму здоров'ю та особистій гігієні.

Проте Китай просуває план скасування обов'язкового карантину для людей, які прибувають з-за кордону, починаючи з неділі.

Пекін також планує відмовитись від вимоги, щоб учні міських шкіл мали негативний результат тесту на COVID-19 для входу до кампусу, коли заняття відновляться 13 лютого після канікул. Хоча школам буде дозволено проводити заняття в онлайн-режимі у разі нових спалахів, вони мають якнайшвидше повернутися до очного навчання.

Проте припинення масового тестування, вкрай обмежений обсяг базових даних, таких як кількість смертей, інфекцій та тяжких випадків, а також потенційна поява нових варіантів спонукали уряди інших країн до впровадження вимог до тестування на коронавірус для мандрівників з Китаю.

У суботу Національна комісія охорони здоров'я повідомила про 10 681 новий випадок у країні, внаслідок чого загальна кількість підтверджених випадків у країні досягла 482 057. За останні 24 години також було зареєстровано три нові випадки смерті, внаслідок чого загальна кількість загиблих досягла 5 267 осіб.

Цифри становлять невелику частину тих, які оголосили США, де кількість загиблих становить понад 1 мільйон серед приблизно 101 мільйона випадків.

Але вони також набагато менші, ніж оцінки, які публікують деякі місцеві органи влади. Чжецзян, провінція на східному узбережжі, заявила у вівторок, що щодня реєструється близько 1 мільйона нових випадків захворювання.