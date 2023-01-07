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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Китай заблокировал аккаунты критиков политики COVID в социальных сетях

Киев • УНН

 • 983393 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Китай приостановил или закрыл учетные записи в социальных сетях более 1000 критиков политики правительства по вспышке COVID-19, передает АР, информирует УНН.

Китай заблокировал аккаунты критиков политики COVID в социальных сетях

Детали

Популярная платформа социальных сетей Sina Weibo заявила, что она устранила 12 854 нарушения, включая нападения на экспертов, ученых и медицинских работников, и временно или навсегда заблокировала 1120 учетных записей.

Компания «продолжит расширять расследование и очистку от всех видов незаконного контента, а также создавать гармоничную и дружелюбную среду сообщества для большинства пользователей», — говорится в заявлении Sina Weibo, датированном четвергом.

Критика в основном была сосредоточена на жестком соблюдении правил, в том числе на бессрочных ограничениях на поездки, из-за которых люди неделями оставались в своих домах, иногда оставаясь без надлежащего питания или медицинской помощи. Гнев также был выражен требованием о том, чтобы любой, у кого потенциально был положительный результат теста или контакт с таким человеком, помещался для наблюдения в полевой госпиталь, где обычно упоминались переполненность, плохое питание и гигиена.

Социальные и экономические издержки в конечном итоге вызвали редкие уличные протесты в Пекине и других городах, что, возможно, повлияло на решение партии быстро ослабить самые строгие меры.

Согласно последним изменениям, Китай также больше не будет выдвигать уголовные обвинения против людей, обвиняемых в нарушении правил пограничного карантина, говорится в сообщении, опубликованном правительственными ведомствами в субботу. В сообщении говорится, что лица, находящиеся в настоящее время под стражей, будут освобождены, а арестованные активы возвращены. Корректировки «были внесены после всестороннего рассмотрения вреда поведения для общества и направлены на адаптацию к новым ситуациям в области профилактики и контроля эпидемии», — говорится в сообщении газеты China Daily.

Контекст

В настоящее время Китай сталкивается со всплеском случаев заболевания и госпитализаций в крупных городах. В то время как международные рейсы по-прежнему сокращаются, власти заявляют, что они ожидают, что внутренние железнодорожные и воздушные перевозки удвоятся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего общие цифры приблизятся к показателям праздничного периода 2019 года до начала пандемии.

Министерство транспорта в пятницу призвало путешественников сократить поездки и сборы, особенно если в них участвуют пожилые люди, беременные женщины, маленькие дети и люди с сопутствующими заболеваниями. Людей, пользующихся общественным транспортом, также призывают носить маски и уделять особое внимание своему здоровью и личной гигиене.

Однако Китай продвигает план отмены обязательного карантина для людей, прибывающих из-за рубежа, начиная с воскресенья.

Пекин также планирует отказаться от требования, чтобы ученики городских школ имели отрицательный результат теста на COVID-19 для входа в кампус, когда занятия возобновятся 13 февраля после каникул. Хотя школам будет разрешено проводить занятия в онлайн-режиме при новых вспышках, они должны как можно быстрее вернуться к очной учебе.

Однако прекращение массового тестирования крайне ограниченный объем базовых данных, таких как количество смертей, инфекций и тяжелых случаев, а также потенциальное появление новых вариантов побуждали правительства других стран к внедрению требований к тестированию на коронавирус для путешественников из Китая.

В субботу Национальная комиссия здравоохранения сообщила о 10 681 новом случае в стране, в результате чего общее количество подтвержденных случаев в стране достигло 482 057. За последние 24 часа также было зарегистрировано три новых случая смерти, в результате чего общее число погибших достигло 5 267 человек.

Цифры составляют небольшую часть объявивших США, где число погибших составляет более 1 миллиона среди примерно 101 миллиона случаев.

Но они также гораздо меньше, чем оценки, публикуемые некоторыми местными органами власти. Чжэцзян, провинция на восточном побережье, заявила во вторник, что ежедневно регистрируется около 1 миллиона новых случаев заболевания.

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