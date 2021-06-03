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Чтобы увеличить поступления в бюджет надо не деньги печатать, а привлекать инвесторов - Ивченко

Киев • УНН

 • 11525 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Народный депутат и посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию Вадим Ивченко объяснил в эфире “Эспрессо”, что необходимо сделать для увеличения бюджетных поступлений, сообщает УНН.

Чтобы увеличить поступления в бюджет надо не деньги печатать, а привлекать инвесторов - Ивченко

Цитата

“Чтобы увеличивать наши поступления, надо не печатать деньги, а работать с экономикой. Экономика должна расти, инвестиции должны поступать, рабочие места — создаваться. А это невозможно без защиты прав собственности, налоговых льгот, чтобы привлечь инвесторов в Украину. Понятно, что инвесторы будут создавать рабочие места, и это невозможно без антикоррупционной политики, реформы в правоохранительной и судебной системах, чтобы через суды мы не лишали наших инвесторов прав собственности. Правоохранительная же система должна четко защищать владельца”, — считает народный депутат Ивченко.

Детали

По словам парламентария, только такой комплекс действий со стороны власти будет означать реальное стремление привлекать инвесторов.

“Только в этом комплексе мы сможем говорить, что власть делает все, чтобы пришел инвестор. Инвестор приходит и создает рабочие места, добавленная стоимость остается в стране, увеличиваются поступления — и мы их тратим на пенсии, заработные платы и инфраструктурные проекты. Это — правильный подход”, — уверен Ивченко.

Дополнение

Напомним, что народный депутат Вадим Ивченко стал официальным уполномоченным послом проекта Европейского Совета “Европейский Шелковый путь” и Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию.

Он считает этот проект и свое участие в нем важным в контексте налаживания экономических связей и распространения европейских ценностей как в Украине, так и других государствах, готовых присоединиться к “Европейскому Шелкового пути”.

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