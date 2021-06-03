Щоб збільшити надходження до бюджету треба не гроші друкувати, а привертати інвесторів – Івченко

Цитата

“Щоб збільшувати наші надходження, треба не друкувати кошти, а працювати з економікою. Економіка має зростати, інвестиції повинні надходити, робочі місця — створюватися. А це неможливо без захисту прав власності, податкових пільг, щоб залучити інвесторів в Україну. Зрозуміло, що інвестори будуть створювати робочі місця, і це неможливо без антикорупційної політики, реформи в правоохоронній і судовій системах, щоб через суди ми не позбавляли наших інвесторів прав власності. Правоохоронна ж система має чітко захищати власника”, — вважає народний депутат Івченко.

Деталі

За словами парламентаря, лише такий комплекс дій з боку влади означатиме реальне прагнення залучати інвесторів.

“Лише у цьому комплексі ми зможемо говорити, що влада робить все, щоб прийшов інвестор. Інвестор приходить і створює робочі місця, додана вартість лишається в країні, збільшуються надходження — і ми їх витрачаємо на пенсії, заробітні плати і інфраструктурні проекти. Це — правильний підхід”, — впевнений Івченко.

Доповнення

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Івченко став офіційним уповноваженим послом проекту Європейської Ради “Європейський Шовковий шлях” і Фонду ООН з Глобального Сталого Розвитку.

Він вважає цей проект і свою участь у ньому важливим у контексті налагодження економічних зв’язків і розповсюдження європейських цінностей як в Україні, так і інших державах, готових долучитись до “Європейського Шовкового шляху”.