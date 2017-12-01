Что изменится в декабре: прожиточный минимум, соцпомощи и цена газа для промышленности

Прожиточный минимум

Теперь прожиточный минимум составит 1762 грн для трудоспособных лиц, 1373 грн - для лиц, утративших трудоспособность, 1492 грн - детям до шести лет и 1860 грн - от 6-и до 18 лет. Общий уровень прожиточного минимума составит 1700 грн.

При этом минимальная заработная плата не меняется - 3200 грн.

Социальные пособия

С декабря для всех категорий граждан произойдет повышение социальных пособий, размер которых зависит от размера прожиточного минимума.

Так, изменяется размер пособия по беременности и родам. Оно составит не менее 440,5 грн по сравнению с 421 грн, которое было раньше.

При рождении ребенка помощь не изменится - в целом 41 280 грн (10 320 грн - единовременная выплата и 860 грн - ежемесячно в течение 3 лет).

Максимальный размер пособия одиноким матерям с 1 декабря для детей до 6 лет составит 1492 грн (ранее 1426 грн), от 6 до 18 лет - 1860 (ранее 1777 грн), от 18 до 23 лет (обучение на стационаре) - 1762 грн (ранее 1684 грн).

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство для детей до 6 лет вырастет до 2984 грн с 2852 грн, для детей от 6 до 18 лет - до 3720 грн с 3554 грн.

Помощь малообеспеченным семьям с декабря составит для детей до 6 лет - 1268,20 грн (ранее 1212 грн), для детей от 6 до 18 лет - 1581 грн (ранее 1510 грн), для детей от 18 до 23 лет (если учатся) - 1497,7 грн (ранее 1431 грн), для трудоспособных лиц - 370,02 грн (ранее 353 грн), для лиц, утративших трудоспособность, и инвалидов - 1373 грн (ранее 1312 грн).

Объем помощи для лиц с инвалидностью также возрастут, в том числе на детей с инвалидностью. По словам вице-премьера Павла Розенко, изменения коснутся около 10 видов социальных выплат для людей с инвалидностью.

Выглядеть это будет следующим образом:



для лиц с инвалидностью I группы и детей-инвалидов - 1784 грн (ранее 1705 грн);



для лиц с инвалидностью II группы - 1578 грн (ранее 1508 грн);



для лиц с инвалидностью III группы - 1373 грн (ранее 1312 грн);



инвалидам с детства I группы с надбавкой на уход (подгруппа А) - 2876 грн (ранее 2793 грн).



Изменится и размер пособия на погребение для безработных, увеличившись до 1700 грн с 1624 грн. Для тех, кто работает, и членов их семей она останется на том же уровне - 4100 грн.

Цена на газ для промышленности

"Нафтогаз" увеличил цены природного газа на декабрь на 2,4% - до 9918 грн за 1 тыс. Куб. м (с НДС).

Льготный проезд в столичном метро

С 1 декабря льготники смогут пользоваться исключительно карточкой киевлянина для бесплатного проезда в метро. Это касается только девяти категорий граждан, которым Киевсовет предоставил такую ​​льготу. В частности, пенсионеры столицы, родители многодетных семей и лица с инвалидностью (III группы), другие.

Стоит отметить, что категории граждан с общегосударственными льготами, например, участники боевых действий, люди с инвалидностью (I и II групп), дети из многодетных семей, для бесплатного проезда в метро, ​​как и раньше, должны предъявлять оригинал удостоверения. Другие документы или справки в соответствии с законодательством не являются основанием для бесплатного проезда в подземке.

При отсутствии карточки киевлянина проезд оплачивается пассажиром на общих основаниях.