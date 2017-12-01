Що зміниться у грудні: прожитковий мінімум, соцдопомоги і ціна газу для промисловості

Прожитковий мінімум

Відтепер прожитковий мінімум становитиме 1762 грн для працездатних осіб, 1373 грн - для осіб, які втратили працездатність, 1492 грн - дітям до шести років і 1860 грн - дітям від 6-и до 18 років. Загальний рівень прожиткового мінімуму сягне 1700 грн.

При цьому мінімальна заробітна плата не змінюється - 3200 грн.

Соціальні допомоги

З грудня для всіх категорій громадян відбудеться підвищення соціальних допомог, розмір яких залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Так, змінюється розмір допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами. Вона становитиме щонайменше 440,5 грн у порівнянні з 421 грн, яка була раніше.

При народженні дитини допомога не зміниться - загалом 41 280 грн (10 320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).

Максимальний розмір допомоги одиноким матерям з 1 грудня для дітей до 6 років становитиме 1492 грн (раніше 1426 грн), від 6 до 18 років – 1860 (раніше 1777 грн), від 18 до 23 років (навчання на стаціонарі) – 1762 грн (раніше 1684 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування для дітей до 6 років зросте до 2984 грн з 2852 грн, для дітей від 6 до 18 років – до 3720 грн з 3554 грн.

Допомога малозабезпеченим сім'ям з грудня становитиме для дітей до 6 років – 1268,20 грн (раніше 1212 грн), для дітей від 6 до 18 років – 1581 грн (раніше 1510 грн), для дітей від 18 до 23 років (якщо навчаються) – 1497,7 грн (раніше 1431 грн), для працездатних осіб – 370,02 грн (раніше 353 грн), для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів – 1373 грн (раніше 1312 грн).

Обсяг допомоги для осіб з інвалідністю також зростуть, в тому числі на дітей з інвалідністю. За словами віце-прем'єра Павла Розенка, зміни торкнуться близько 10 видів соціальних виплат для людей з інвалідністю.

Виглядатиме це наступним чином:



для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю – 1784 грн (раніше 1705 грн);



для осіб з інвалідністю II групи – 1578 грн (раніше 1508 грн);



для осіб з інвалідністю III групи – 1373 грн (раніше 1312 грн);



інвалідам з дитинства І групи з надбавкою на догляд (підгрупа А) – 2876 грн (раніше 2793 грн).



Зміниться і обсяг допомоги на поховання для безробітних, зрісши до 1700 грн з 1624 грн. Для тих, хто працює, і членів їх сімей вона залишиться на тому ж рівні - 4100 грн.

Ціна на газ для промисловості

"Нафтогаз" збільшив ціни природного газу на грудень на 2,4% - до 9918 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Пільговий проїзд у столичному метро

Із 1 грудня пільговики зможуть користуватися винятково карткою киянина для безплатного проїзду у метро. Це стосується лише дев'яти категорій громадян, яким Київрада надала таку пільгу. Зокрема, пенсіонери столиці, батьки багатодітних родин та особи з інвалідністю (III групи), інші.

Варто зазначити, що категорії громадян із загальнодержавними пільгами, наприклад, учасники бойових дій, люди з інвалідністю (I та II груп), діти з багатодітних сімей, для безкоштовного проїзду у метро, як і раніше, повинні пред’являти оригінал посвідчення. Інші документи чи довідки відповідно до законодавства не є підставою для безоплатного проїзду в підземці.

За відсутності картки киянина проїзд сплачується пасажиром на загальних підставах.