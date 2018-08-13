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Каждых три дня в Киеве вводят в эксплуатацию один жилой дом

Киев • УНН

 • 7198 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В I квартале 2018 году в столице принято в эксплуатацию 29 жилых домов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Главным управлением статистики Киева.

Каждых три дня в Киеве вводят в эксплуатацию один жилой дом

Общая площадь принятых в эксплуатацию домов составляет 262,8 тыс. кв. м.

Также в Главном управлении статистики сообщили, что жилой фонд Киева на начало 2018 года составляет
63388 тыс. кв. м общей площади.

Напомним, по мнению экспертов, каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться достаточно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.

Украинские Национальные Новости

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