Що три дні у Києві вводять в експлуатацію один житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У І кварталі 2018 році у столиці прийнято в експлуатацію 29 житлових будинків. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Головним управлінням статистики Києва.
Загальна площа прийнятих в експлуатацію будинків становить 262,8 тис. кв. м.
Також у Головному управлінні статистики повідомили, що житловий фонд Києва на початок 2018 року становить
63388 тис. кв. м загальної площі.
Нагадаємо, на думку експертів, кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.