Что пьют в разных странах на Новый год: интересные алкогольные традиции

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Нидерланды. Жители страны всего несколько часов проводят дома за праздничным столом, провожая старый год бокалом шампанского. А в полночь - все жители страны выходят на улицу с чашками дымящегося глинтвейна и приветствуют друг друга всю ночь. Готовить пряное горячее вино принято дома, а у каждой семьи есть свой особый рецепт.

Ирландия. Если накануне праздника постучать в любой ирландский дом, то хозяева с удовольствием предложат любому, кто пришел - стакан вина. Угощать вином всех гостей в новогоднюю ночь считается хорошей приметой.

Финляндия и Швеция. Как и в Украине - новый год в полночь принято встречать с бокалами шампанского. А вот в оставшуюся часть новогодней ночи предпочитают водку в чистом виде.

Франция. На родине знаменитых на весь мир алкогольных напитков в новогоднюю ночь чаще всего открывают бутылки шампанского легендарной "Вдовы Клико" (Veuve Clicquot). После полуночи французы переключаются на "Крюшон" - вино с фруктами, газированной водой и сиропами, которое каждая семья готовит самостоятельно и по особому рецепту.

Германия. Из напитков на праздничном столе обязательно присутствует шампанское, которым наполняют бокалы, когда часы бьют полночь. Другими традиционными напитками на новогоднем столе является "Крюшон" и "Пунш".

Куба. Новый Год здесь очень зажигательный. Обязательный его атрибут - местный ром. Его пьют разведенным - с добавлением апельсинового сока и кусочками льда. В новогоднюю ночь существует интересная традиция: ромом делятся не только с присутствующими гостями, но и с теми, кого рядом не оказалось - выплескивая часть содержимого бокала прямо на пол.

Италия. Шумные и экспрессивные итальянцы не отказывают себе в пузыристых винах. Чаще всего первые мгновения Нового года сопровождает игристое сухое вино "Просекко". На столе обязательно должна быть чечевица, орехи и итальянские сыры. Всю новогоднюю ночь в Италии пьют региональные вина, много шутят, танцуют и веселятся.

Добавим, что культовым алкоголем для новогоднего украинского стола является шампанское и водка.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 отечественных производителей качественной водки относятся следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").