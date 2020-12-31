Що п'ють у різних країнах на Новий рік: цікаві алкогольні традиції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Незважаючи на тотальну глобалізацію, кожна країна намагається зберегти свої власні алкогольні традиції. І якщо келих шампанського опівночі для багатьох європейців - данность, то опісля - всі переходять на свої звичні автентичні напої. УНН підібрав список країн, де є свої особливі традиції споживання алкоголю у новорічну ніч.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не шампанським єдиним: експерти порадили пікантну альтернативу на Новий рік.
Нідерланди. Жителі країни лише кілька годин проводять вдома за святковим столом, проводжаючи старий рік келихом шампанського. А опівночі - всі жителі країни виходять на вулицю із чашками димлячого глінтвейну і вітають один одного всю ніч. Готувати пряне гаряче вино прийнято вдома, а у кожної сім'ї є свій особливий рецепт.
Ірландія. Якщо напередодні свята постукати у будь-який ірландський будинок, то господарі із задоволенням запропонують будь-кому, хто прийшов - стакан вина. Пригощати вином всіх гостей у новорічну ніч вважається доброю прикметою.
Фінляндія і Швеція. Як і в Україні - новий рік опівночі прийнято зустрічати із келихами шампанського. А ось у решту новорічної ночі віддають перевагу горілці у чистому вигляді.
Франція. На батьківщині знаменитих на весь світ алкогольних напоїв у новорічну ніч найчастіше відкорковують пляшки шампанського легендарної "Вдови Кліко" (Veuve Clicquot). Після опівночі французи переключаються на "Крюшон" - вино із фруктами, газованою водою і сиропами, яке кожна сім'я готує самостійно і за особливим рецептом.
Німеччина. З напоїв на святковому столі обов'язково присутнє шампанське, яким наповнюють келихи, коли годинник б'є опівніч. Іншими традиційними напоями на новорічному столі є "Крюшон" і "Пунш".
Куба. Новий Рік тут дуже запальний. Обов'язковий його атрибут - місцевий ром. Його п'ють розведеним - із додаванням апельсинового соку і шматочками льоду. У новорічну ніч існує цікава традиція: ромом діляться не тільки із присутніми гостями, а й з тими, кого поруч не виявилося - виплескуючи частину вмісту келиха прямо на підлогу.
Італія. Галасливі і експресивні італійці не відмовляють собі у бульбашкових винах. Найчастіше перші миті Нового року супроводжує ігристе сухе вино "Просекко". На столі обов'язково повинна бути сочевиця, горіхи і італійські сири. Всю новорічну ніч в Італії п'ють регіональні вина, багато жартують, танцюють і веселяться.
Додамо, що культовим алкоголем для новорічного українського столу є шампанське і горілка.
Раніше УНН писав, що в ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки відносяться такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").