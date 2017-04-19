Что хотела Украина и что решил суд ООН по иску против РФ: выдержки из решения

Суд напоминает, что 16 января 2017 года Украина начала процесс против Российской Федерации относительно вероятных нарушений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В тот же день Украина представила просьбу об определении временных мер, направленных на обеспечение прав, в отношении чего у нее были претензии в соответствии с двумя конвенциями, в ожидании решения суда по существу.

Просьба Украины о применении временных мер:

Что касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в просьбе об определении временных мер, Украина попросила суд определить следующие временные меры:

"(a) Российская Федерация должна воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или расширить предмет спора по Конвенции о финансировании терроризма перед судом или сделать этот спор таким, который труднее решить.

(b) Российская Федерация должна осуществлять надлежащий контроль за своей границей, чтобы предотвратить дальнейшие акты финансирования терроризма, в том числе поставки оружия с территории Российской Федерации на территорию Украины.

(c) Российская Федерация должна остановить и предотвратить все передачи с территории Российской Федерации денег, оружия, транспортных средств, оборудования, обеспечение обучением или силами групп, которые участвуют в террористических актах против гражданских лиц в Украине, или тех, о которых Российская Федерация знает, что они могут в будущем участвовать в террористических актах против гражданских лиц в Украине, в том числе, но не ограничиваясь, "Донецкой Народной Республики", "Луганской Народной Республики", "Харьковских партизан" и связанных с ними групп и отдельных лиц.

(d) Российская Федерация должна принять все меры, имеющиеся в ее распоряжении, чтобы гарантировать, что любые группы, действующие в Украине, которые ранее получали с территории Российской Федерации переводы денежных средств, оружие, транспортные средства, оборудование, обучение, или силы, будут воздерживаться от проведения террористических актов против гражданского населения в Украине".

Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в просьбе об определении временных мер, Украина попросила суд определить следующие временные меры:

"(a) Российская Федерация должна воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или расширить предмет спора по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации перед судом или усложнит его решение.

(b) Российская Федерация должна воздерживаться от любых актов расовой дискриминации в отношении лиц, групп лиц или учреждений на территории, находящейся под ее эффективным контролем, в том числе и на Крымском полуострове.

(c) Российская Федерация должна прекратить и воздерживаться от действий, политических и культурных притеснений в отношении крымскотатарского народа, в том числе приостанавливая решение, которым запрещается Меджлис крымскотатарского народа, и отказываясь от выполнения этого решения и любых аналогичных мероприятий, пока дело находится на рассмотрении.

(d) Российская Федерация должна принять все необходимые меры, чтобы остановить исчезновение крымских татар и оперативно расследовать случаи исчезновений, которые уже произошли.

(e) Российская Федерация должна прекратить и воздерживаться от действий, политических и культурных притеснений в отношении этнических украинцев в Крыму, в том числе приостанавливая ограничения на получение образования на украинском языке и уважая этнический украинский язык и права на образование, пока дело находится на рассмотрении".

Говоря о возможности применения мер, Международный суд ООН отметил следующее:

Что касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма,

Суд отмечает, что Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма налагает ряд обязательств на государства-участники относительно предупреждения и пресечения финансирования терроризма. Однако, для целей своей просьбы об определении временных мер Украина ссылается на свои права и соответствующие обязательства Российской Федерации исключительно в соответствии со статьей 18 Конвенции.

В статье 18 говорится, по сути, о том, что государства-участники обязаны сотрудничать с целью предотвращения финансирования терроризма, то есть предоставления или сбора средств с намерением их использования или при осознании, что они должны быть использованы для того, чтобы осуществить террористические акты, как они определены в статье 2 Конвенции. Итак, в контексте просьбы об определении временных мер, государство-участник Конвенции может полагаться на статью 18, чтобы требовать от другого государства-участника сотрудничества относительно предотвращения определенных видов деятельности, только в том случае, если является правдоподобным, что такие действия являются преступлением в соответствии со статьей 2 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Суд отмечает, что действия, на которые Украина ссылается, привели к гибели и ранениям большого числа гражданских лиц. Однако для того, чтобы определить, что права, которые Украина стремится защитить, по меньшей мере являются правдоподобными, необходимо выяснить, имеются ли достаточные основания полагать, что элементы, изложенные в статье 2, такие как намерение и знание, а также элемент цели, присутствуют. Суд считает, что на данном этапе рассмотрения Украина не предоставила доказательства, которые дают достаточные основания для того, чтобы считать правдоподобным то, что эти элементы присутствуют. Таким образом, он приходит к выводу, что условия, необходимые для определения временных мер в отношении прав, заявленных Украиной на основе Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, не выполняются. Суд указывает на то, что этот вывод не наносит ущерба обязательствам сторон выполнять требования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, и в частности ее статьи 18.

Что касается Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации,

Суд отмечает, что Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации налагает на государства-участники ряд обязательств относительно ликвидации расовой дискриминации во всех ее формах и проявлениях. Для целей Конвенции термин "расовая дискриминация" предусматривает дискриминацию по признаку этнического происхождения. Суд отмечает, что существует взаимосвязь между уважением индивидуальных прав, обязательствами государств-участников Конвенции и правом государств-участников добиваться соблюдения этих прав.

Суд отмечает, что статьи 2 и 5 Конвенции предназначены для защиты лиц от расовой дискриминации. Итак, в контексте просьбы об определении временных мер государство-участник Конвенции может использовать права в соответствии со статьями 2 и 5, только в том случае, если представляется возможным, что действия, на которые подается жалоба, являются актами расовой дискриминации в соответствии с Конвенцией.

В данном деле, исходя из доказательств, представленных сторонами перед судом, представляется, что некоторые из действий, на которые жалуется Украина, удовлетворяют это условие правдоподобия. Это касается запрета Меджлиса и вероятных ограничений прав на образование этнических украинцев.

Суд обращается к вопросу о связи между заявленными правами и временными мерами, о которых была просьба. Он отмечает, что временные меры, к которым стремится Украина, направлены на предотвращение совершения Российской Федерацией актов расовой дискриминации в отношении лиц, групп лиц или учреждений на Крымском полуострове (b); предотвращение актов политических и культурных притеснений крымскотатарского народа, в том числе приостановление действия указа о запрете Меджлиса (c); предотвращение исчезновения крымских татар и обеспечение оперативного расследования исчезновений, которые уже произошли (d); предотвращение актов политических и культурных притеснений в отношении этнических украинцев в Крыму, включая приостановление ограничений на получение образования на украинском языке (e).

Как уже напомнил суд, должна существовать связь между мерами, которые запрашивали, и правами, которые, как утверждается, находятся под риском нанесения непоправимого вреда. В текущем рассмотрении это касается мероприятий, направленных на защиту прав Украины в соответствии со статьями 2 и 5 Конвенции, относительно способности крымскотатарской общины сохранять свои представительные учреждения и относительно необходимости обеспечить доступность обучения на украинском языке в школах Крыма.

Выводы Международного суда ООН и меры для применения:

Суд делает вывод, что условия, предусмотренные его уставом для определения временных мер в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, выполнены. Напоминая Российской Федерации о ее обязанности выполнять свои обязательства по Конвенции, суд считает, что в отношении ситуации в Крыму Российская Федерация должна воздержаться, до принятия окончательного решения по делу, от сохранения или введения ограничений относительно способности крымскотатарской общины сохранять свои представительные учреждения, в том числе Меджлис. Кроме того, Российская Федерация должна обеспечить доступность образования на украинском языке. Суд также считает необходимым указать меру, направленную на недопущение обострения спора между сторонами.

Что касается ситуации на востоке Украины, суд напоминает сторонам, что Совет безопасности ООН в своей резолюции 2202 (2015) одобрил "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", который был принят и подписан 12 февраля 2015 года в Минске. Суд ожидает, что стороны индивидуальными и общими усилиями будут работать для реализации этого "Комплекса мер" в полном объеме для достижения мирного урегулирования конфликта в восточных регионах Украины.

В полном тексте последнего пункта говорится:

"По этим причинам суд определяет следующие временные меры,

(1) что касается ситуации в Крыму, Россия должна, в соответствии со своими обязательствами в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, (a) при поддержке тринадцати голосов против трех, воздерживаться от поддержки или наложения ограничений на возможность крымскотатарской общины сохранить свои представительные учреждения, в том числе Меджлис; (b) при единогласной поддержке, обеспечить доступность образования на украинском языке;

(2) при единогласной поддержке, обе стороны должны воздерживаться от любых действий, которые могут обострить или расширить предмет спора в суде или усложнить его решение".

Ряд судей также добавили к решению свое особое мнение.