Что ждет Украину на международной арене в следующем году: ответ экспертов

Евроинтеграция

Один из главных вопросов на международной дипломатической площадке касается прогнозов вступления Украины в Евросоюз. В конце ноября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина сможет вступить в ЕС еще до завершения войны. Политолог-международник Григорий Перепелица считает, что для вхождения в ЕС понадобится минимум несколько лет.

“Несмотря на то, что мы уже являемся официальным кандидатом на членство в ЕС, именно членство в Европейском Союзе в следующем году нам не светит. Поскольку даже по сокращенной процедуре – это требует несколько лет”, – отмечает политолог.

По его мнению, ускоренный процесс вступления при всем своем позитиве несет определенный риск, ведь внутри ЕС между странами-членами существует конкуренция, учитывая, что это, прежде всего, экономическая организация, аккумулирующая и распределяющая ресурсы и инвестиции.

“В этом смысле нужно и политически иметь вес в этой организации. Нас воспринимают в качестве, так сказать, вне очереди (если говорить о выполнении требований). Поэтому, соответственно, и на нас прессинг будет очень жесткий, поскольку нас будут постоянно подгонять, навязывать правила, которые могут на первом этапе навредить нам, нашей экономике и нашему суверенитету”, – считает эксперт.

В то же время экс-министр иностранных дел, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко считает, что для евроинтеграции, действующей власти необходимо “уладить” дела с национальным законодательством. Речь идет о реформах, в частности, таких как изменение подхода к формированию Конституционного суда. По его мнению, это один из факторов торможения, которые мешают Украине в этом процессе.

“Наши западные партнеры, еще до начала полномасштабной российской агрессии, через послов прописывали рецепты – что нужно сделать и какие “таблетки нужно выпить”. К большому сожалению, наше руководство на это внимания не обращало. Сейчас, казалось бы, есть положительная тенденция. Украина выполнила все задачи после того, как она была признана кандидатов на вступление в ЕС. Но здесь важно то, что некоторые вещи, которые стоило бы сделать сразу, – мы их снова откладываем, что затормаживает наше развитие”, – отмечает экс-министр.

По прогнозам экспертов, следующий год станет переговорным по членству в ЕС. Цель Украины – добиться успеха, чтобы в будущем продвигать интересы в Евросоюзе.

“И самое главное – получить рост экономики. Если мы вступаем как слабый кандидат, то и условия нам будут прописаны такие, как к слабому кандидату. Геополитически мы уже в рамках европейского сообщества, и теперь нам нужно иметь сильную команду для переговоров”, – отмечает Перепелица.

Украина – НАТО

Не менее важным остается вопрос отношений с НАТО. Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил 30 сентября, что Украина подает заявку "по ускоренной процедуре" на членство в Альянсе. Это стало неожиданностью для партнеров Украины, в том числе для США. ИноСМИ писали, что Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, требующее единодушного одобрения всех 30 стран-членов, приведет к войне между Соединенными Штатами и россией из-за вторжения москвы в Украину, а также из-за принудительных аннексии россией временно оккупированных территорий Украины.

“НАТО не даст нам членство в этом году (2023 – ред.). И будет хорошо, если на предстоящем саммите в Вильнюсе (запланированный на 11-12 июля 2023 года – ред.) мы получим статус кандидата”, – считает Григорий Перепелица. Он напомнил, что после 2008 года, когда еще тогдашний премьер-министр, а впоследствии, беглый президент Виктор Янукович отказался от плана действий по членству (ПДЧ) – НАТО изменило отношение к Украине.

“Альянс говорил декларативно – “двери НАТО открыты, но вы должны достичь стандартов”. Это отговорка для того, чтобы нас реально не принимать в НАТО. Но эта война показала реальную ситуацию – что не НАТО нас обороняет – а мы сегодня обороняем восточный фланг НАТО”, – добавляет Перепелица.

Именно успехи Вооруженных Сил изменили мнение Генерального Секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно Украины и ее возможностей. В начале войны Генсек говорил, что главная задача НАТО – не допустить, чтобы российская агрессия вышла за пределы границ Украины. Однако после провала России и побед нашей армии на фронте НАТО оказалось растерянным в отношении членства Украины.

“И поэтому на Мадридском саммите была изменена позиция НАТО, что Альянс должен помочь Украине вооружением в целях ее самообороны. То есть четкая гарантия, что мы станем официальными членами НАТО, пока не провозглашена. Но наши возможности оказались еще больше, чем самого Альянса – противостоять широкомасштабной российской войне. На саммите НАТО в Вильнюсе, очевидно, должно быть принято решение о перспективах членства Украины в НАТО. Я думаю, максимум, что мы можем получить – это статус кандидата”, – считает Перепелица.

В то же время Владимир Огрызко отмечает, что в нынешней ситуации просить ПДЧ со стороны Украины никто не будет, поскольку это было актуально для 2008 года. Экс-министр приводит пример вступления в Альянс Швеции и Финляндии.

“Следует посмотреть на ситуацию со Швецией и Финляндией и их отношениями с Турцией. То есть одна страна может фактически блокировать принятие общего решения. Возвращаясь к Украине, мы знаем, какую позицию занимает та же Венгрия, например. Следует понимать, что до окончания войны НАТО не будет рассматривать вопрос о вступлении Украины. А сейчас нам ПДЧ в любом виде уже не нужен. Потому что мы эту историю прошли и показали, что такое украинская армия. Я не считаю, что на этом саммите в Вильнюсе в следующем году нам предоставят ПДЧ. Но это не значит, что это будет затягиваться на дальнюю перспективу. Если мы закончим победой войну с РФ – у нас есть полное моральное и политическое право поднять вопрос о вступлении по ускоренной процедуре”, – говорит политолог.

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