Чем больше россия применяет террора против Украины, тем хуже последствия для нее - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем больше россия применяет террора против Украины, тем хуже последствия для нее. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью - такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда.
Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое с мирным городом, что сделали оккупанты, это террор, который будут вспоминать и через века. И чем больше украинцы говорят об этом миру, тем больше мы находим поддержки. Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем худшие последствия наступают для нее", - заявил Президент.
Напомним
Российские войска силой вывозят жителей Мариуполя в россию - городской совет