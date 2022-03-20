Чем больше россия применяет террора против Украины, тем хуже последствия для нее - Зеленский

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"Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью - такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда.

Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое с мирным городом, что сделали оккупанты, это террор, который будут вспоминать и через века. И чем больше украинцы говорят об этом миру, тем больше мы находим поддержки. Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем худшие последствия наступают для нее", - заявил Президент.

Напомним

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