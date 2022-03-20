Що більше росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки для неї - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський заявив, що чим більше росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки для неї. Про це інформує УНН.
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"Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю – такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди.
Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати й через століття. І що більше українці говорять про це світові, то більше ми знаходимо підтримки. Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї", - заявив Президент.
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