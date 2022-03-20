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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 49385 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 98257 перегляди

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Що більше росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки для неї - Зеленський

Що більше росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки для неї - Зеленський

Київ • УНН

 • 72192 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський заявив, що чим більше росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки для неї. Про це інформує УНН.

Цитата

"Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю – такими, як вони є: бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів! І вони все одно приходять туди.

Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати й через століття. І що більше українці говорять про це світові, то більше ми знаходимо підтримки. Що більше Росія застосовує терору проти України, то гірші наслідки настають для неї", - заявив Президент.

Додамо

Російські війська силоміць вивозять жителів Маріуполя до росії – міська рада.

Українські Національні Новини

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