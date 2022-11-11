Еще в трех областях ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Харьковской, Сумской и Полтавской областях ввели экстренные аварийные отключения света. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает УНН.
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"Сейчас дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Это вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы после того, как ночью энергетическая инфраструктура снова была повреждена вражескими обстрелами", – говорится в сообщении.
Напомним
11 ноября экстренные отключения света также были введены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Позже сообщили, что с 12:00 Киев возвращается к отключениям по графику.