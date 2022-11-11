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Ще у трьох областях ввели екстрені відключення світла

Ще у трьох областях ввели екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 313036 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Харківській, Сумській і Полтавській областях ввели екстрені аварійні відключення світла. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.

Цитата

"Наразі додатково застосовані екстрені аварійні відключення споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Це вимушений крок для збалансування енергосистеми після того, як вночі енергетична інфраструктура знову була пошкоджена ворожими обстрілами", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

11 листопада екстрені відключення світла також ввели у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.

Згодом повідомили, що з 12:00 Київ повертається до відключень за графіком.

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