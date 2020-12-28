Еще в одном регионе Канады выявлен случай заражения новым штаммом коронавируса

По данным его источника в Министерстве здравоохранения региона, этот мужчинам 15 декабря прилетел из Великобритании, после чего, согласно правилам, находился на домашнем карантине, во время которого ему стало плохо. Проведенный тест показал у него наличие нового штамма коронавируса.

Ранее в провинции Онтарио этим штаммом заразилась пара, которая не покидала Канаду. В воскресенье Минздрав региона сообщил еще об одном инфицированном. Он недавно вернулся из Великобритании. К настоящему времени в Канаде обнаружено уже четыре случая заражения новым видом коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным. Однако, по его словам, британские эксперты пока не нашли подтверждений того, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.

В настоящее время многие страны мира приостановили авиационное сообщение с Великобританией.