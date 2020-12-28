Ще в одному регіоні Канади виявлено випадок зараження новим штамом коронавірусу

За даними його джерела в Міністерстві охорони здоров’я регіону, цей чоловік 15 грудня прилетів з Великобританії, після чого, згідно з правилами, перебував на домашньому карантині, під час якого йому стало зле. Проведений тест показав у нього наявність нового штаму коронавірусу.

Раніше в провінції Онтаріо цим штамом заразилася пара, яка не покидала Канаду. У неділю МОЗ регіону повідомив ще про одного інфікованого. Він недавно повернувся з Великої Британії. До теперішнього часу в Канаді виявлено вже чотири випадки зараження новим видом коронавірусу.

14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що в країні виявлено новий штам коронавірусу, який може бути пов’язаний з швидким розповсюдженням COVID-19 в південно-східній частині Англії. За його словами, попередній аналіз показує, що даний різновид вірусу поширюється швидше відомих штамів. На прес-конференції 19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що, за попередніми даними, новий штам коронавірусу може бути на 70% більш заразним. Однак, за його словами, британські експерти поки не знайшли підтверджень того, що летальність мутованого вірусу може бути вище.

В даний час багато країн світу призупинили авіаційне сполучення з Великою Британією.