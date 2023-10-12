Еще плюс 990 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 284 890 человек, 4905 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 284 890 (+990) человек,
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- танков - 4905 (+42) ед,
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- боевых бронированных машин - 9264 (+44) ед,
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- артиллерийских систем – 6763 (+32) ед,
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- РСЗО – 811 (+2) ед,
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- средства ПВО - 545 (+0) ед,
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- самолетов – 316 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5247 (+21),
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- крылатые ракеты - 1531 (+1),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки – 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9170 (+25) ед,
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- специальная техника - 966 (+1).
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