Ще плюс 990 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 284 890 осіб, 4905 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 284 890 (+990) осіб,
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- танків ‒ 4905 (+42) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9264 (+44) од,
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- артилерійських систем – 6763 (+32) од,
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- РСЗВ – 811 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 545 (+0) од,
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- літаків – 316 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5247 (+21),
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- крилаті ракети ‒ 1531 (+1),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни – 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9170 (+25) од,
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- спеціальна техніка ‒ 966 (+1).
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