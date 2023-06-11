Еще плюс 980: Генштаб обновил информацию о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 215 640 человек, 3926 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 215640 (+980) человек ликвидировано,
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- танков - 3926 (+17) ед,
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- боевых бронированных машин - 7631 (+24) ед,
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- артиллерийских систем – 3736 (+19) ед,
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- РСЗО – 601 (+1) ед,
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- средства ПВО - 362 (+0) ед,
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- самолетов – 314 (+0) ед,
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- вертолетов – 299 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37),
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- крылатые ракеты - 1183 (+7),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33) ед,
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- специальная техника - 509 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по районам сосредоточения оккупантов.