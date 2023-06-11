Ще плюс 980: Генштаб оновив інформацію про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 215 640 осіб, 3926 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 215640 (+980) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3926 (+17) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7631 (+24) од,
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- артилерійських систем – 3736 (+19) од,
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- РСЗВ – 601 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 362 (+0) од,
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- літаків – 314 (+0) од,
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- гелікоптерів – 299 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3300 (+37),
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- крилаті ракети ‒ 1183 (+7),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6461 (+33) од,
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- спеціальна техніка ‒ 509 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження окупантів.