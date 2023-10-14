Еще плюс 970 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 286 890 человек, 4940 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около/около 286890 (+970) человек,
- танков - 4940 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 9337 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 6833 (+26) ед,
- РСЗО – 811 (+0) ед,
- средства ПВО - 547 (+1) ед,
- самолетов – 317 (+1) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),
- крылатые ракеты - 1531 (+0),
- корабли /катера - 20 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22) ед,
- специальная техника - 971 (+4).
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.