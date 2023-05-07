Еще плюс 660: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 430, 3723 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 193430 (+660) человек ликвидировано,
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- танков - 3723 (+6) ед,
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- боевых бронированных машин - 7248 (+10) ед,
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- артиллерийских систем – 3010 (+18) ед,
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- РСЗО – 554 (+2) ед,
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- средства ПВО - 306 (+0) ед,
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- самолетов – 308 (+0) ед,
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- вертолетов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2572 (+18),
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- крылатые ракеты - 947 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5952 (+16) ед,
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- специальная техника - 380 (+5).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян.