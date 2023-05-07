Ще плюс 660: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 430, 3723 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 193430 (+660) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3723 (+6) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7248 (+10) од,
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- артилерійських систем – 3010 (+18) од,
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- РСЗВ – 554 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
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- літаків – 308 (+0) од,
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- гелікоптерів – 294 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2572 (+18),
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- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 5952 (+16) од,
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- спеціальна техніка ‒ 380 (+5).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян.