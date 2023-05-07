Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу", - йдеться у повідомленні.
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Також за інформацією ЗСУ протягом минулої доби наші українські захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.