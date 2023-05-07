Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу", - говорится в сообщении.

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Также по информации ВСУ за прошедшие сутки наши украинские защитники уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БпЛА. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.