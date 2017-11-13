Еще одному обвиняемому в дезертирстве военному из Крыма продлили арест до 10 января

"Одинцову продлили арест до 10 января. Также сегодня прошел допрос одного из свидетелей. Следующее заседание состоится 21 декабря в 13.30", – сказал Рыбин.

Валентин Рыбин был одним из адвокатов задержанных на Донбассе российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в апреле 2016 года обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.

Максима Одинцова и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом. СБУ утверждает, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как "похищение" своих военнослужащих. Следком России открыл в связи с этим уголовное дело.

Как сообщал УНН, Подольский районный суд Киева продлил арест обвиняемому в дезертирстве и государственной измене военному из Крыма Александру Баранову до 6 января 2018 года.