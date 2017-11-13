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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33991 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54666 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63150 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66816 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57608 просмотра

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11:14 • 96993 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100565 просмотра

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Еще одному обвиняемому в дезертирстве военному из Крыма продлили арест до 10 января

Еще одному обвиняемому в дезертирстве военному из Крыма продлили арест до 10 января

Киев  •  УНН

 • 13796 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Дарницкий районный суд Киева сегодня продлил срок содержания под стражей Максиму Одинцову, которого обвиняют в дезертирстве и госизмене, до 10 января. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Одинцова Валентин Рыбин, передает УНН.

"Одинцову продлили арест до 10 января. Также сегодня прошел допрос одного из свидетелей. Следующее заседание состоится 21 декабря в 13.30", – сказал Рыбин.

Валентин Рыбин был одним из адвокатов задержанных на Донбассе российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых в апреле 2016 года обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.

Максима Одинцова и его сослуживца Александра Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом. СБУ утверждает, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Российские власти расценивают задержание Баранова и Одинцова как "похищение" своих военнослужащих. Следком России открыл в связи с этим уголовное дело.

Как сообщал УНН, Подольский районный суд Киева продлил арест обвиняемому в дезертирстве и государственной измене военному из Крыма Александру Баранову до 6 января 2018 года.

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