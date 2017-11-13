Ще одному обвинуваченому у дезертирстві військовому з Криму продовжили арешт до 10 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Дарницький районний суд Києва сьогодні продовжив термін утримання під вартою Максиму Одинцову, якого звинувачують у дезертирстві і державній зраді, до 10 січня. Про це в коментарі Крим.Реаліі повідомив адвокат Одинцова Валентин Рибін, передає УНН.
"Одинцову продовжили арешт до 10 січня. Також сьогодні пройшов допит одного зі свідків. Наступне засідання відбудеться 21 грудня о 13.30", - сказав Рибін.
Валентин Рибін був одним з адвокатів затриманих на Донбасі російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, яких в квітні 2016 року обміняли на українську льотчицю Надію Савченко.
Максима Одинцова і його товариша по службі Олександра Баранова затримали 20 листопада 2016 року на адміністративному кордоні з Кримом. СБУ стверджує, що обидва кримчанина в 2014 році перейшли з української армії в російську, чим порушили дві статті Кримінального кодексу України - зробили держзраду і дезертирство.
Російська влада розцінює затримання Баранова і Одинцова як "викрадення" своїх військовослужбовців. Слідком Росії відкрив в зв'язку з цим кримінальну справу.
Як повідомляв УНН, Подільський районний суд Києва продовжив арешт обвинуваченого в дезертирстві і державній зраді військовому з Криму Олександру Баранову до 6 січня 2018 року.