Еще одного фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под арестом в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Подконтрольный Кремлю так называемый "Верховный суд Крыма" оставил под стражей фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Тимура Ибрагимова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу общественного объединения "Крымская солидарность".
Заседание проходило в закрытом режиме, однако на оглашение решения пустили мать Ибрагимова.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей Тимура Ибрагимова остается неизменной - сроком до 9 апреля 2019 года", - резюмировал "суд".
Отметим, в октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ инкриминирует им участие в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Напомним, ранее УНН сообщал, что ФСБ РФ заявила о ликвидации в Бахчисарае ячейки организации "Хизб ут-Тахрир".