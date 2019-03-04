Ще одного фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" залишили під арештом у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд Криму" залишив під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку громадського об'єднання "Кримська солідарність".
Засідання проходило в закритому режимі, однак на оголошення рішення пустили матір Ібрагімова.
"Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Тимура Ібрагімова залишається незмінним - строком до 9 квітня 2019 року", - резюмував "суд".
Зазначимо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що ФСБ РФ заявила про ліквідацію у Бахчисараї осередку організації "Хізб ут-Тахрір".